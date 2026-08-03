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KONYA Haberleri

Konya’da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü! Vatandaşlar alevlere elleriyle müdahale etti

Bekir Turan
Muhabir

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Konya’da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü! Vatandaşlar alevlere elleriyle müdahale etti
Konya’nın Emirgazi ilçesine bağlı Karaören Mahallesi’nde boş arazide çıkan yangın, mahalle sakinlerinin zamanında müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, boş araziden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinleri hızla olay yerine koştu. Yangının büyüme ihtimali üzerine Karaören Mahalle Muhtarı Yurdal Esen'de sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak vatandaşlardan acil destek istedi.

Yangının dağlık ve taşlık bir bölgede çıkması nedeniyle itfaiye ekiplerinin alevlere doğrudan müdahale etmekte güçlük çektiği öğrenildi. Canlı yayında mahalle halkına seslenen muhtar, "Acil buraya gelin. Eli boş olan da gelsin. Söndüremezsek yangın ormana sıçrayacak." diyerek yardım çağrısında bulundu.

Çağrının ardından olay yerine gelen mahalle sakinleri, yangına kendi imkânlarıyla müdahale etti. Vatandaşların yoğun çabası sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

(Bekir Turan)

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