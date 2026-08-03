Konya’da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü! Vatandaşlar alevlere elleriyle müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, boş araziden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinleri hızla olay yerine koştu. Yangının büyüme ihtimali üzerine Karaören Mahalle Muhtarı Yurdal Esen'de sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak vatandaşlardan acil destek istedi.
Yangının dağlık ve taşlık bir bölgede çıkması nedeniyle itfaiye ekiplerinin alevlere doğrudan müdahale etmekte güçlük çektiği öğrenildi. Canlı yayında mahalle halkına seslenen muhtar, "Acil buraya gelin. Eli boş olan da gelsin. Söndüremezsek yangın ormana sıçrayacak." diyerek yardım çağrısında bulundu.
Çağrının ardından olay yerine gelen mahalle sakinleri, yangına kendi imkânlarıyla müdahale etti. Vatandaşların yoğun çabası sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
(Bekir Turan)