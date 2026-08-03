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KONYA Haberleri

Konya’da müezzinin madalya gururu! 4 yılda 48 madalya kazandı

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Konya’da müezzinin madalya gururu! 4 yılda 48 madalya kazandı
Konya’nın Ereğli ilçesinde müezzin olarak görev yapan 51 yaşındaki Abdurrezzak Özen, spordaki başarısıyla takdir topluyor. Pandemi döneminde başladığı atletizm serüvenini büyük bir azimle sürdüren Özen, son 4 yılda katıldığı Masterlar Atletizm Şampiyonalarında 48 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ereğli'deki Tekke Camii'nde 11 yıldır müezzin olarak görev yapan Abdurrezzak Özen, yoğun mesaisine rağmen sporu hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Düzenli antrenmanlarla kendini geliştiren Özen, farklı organizasyonlarda elde ettiği derecelerle hem ilçesinin hem de camia arkadaşlarının gururu oldu.

CEMAATİNE VE ÇOCUKLARA ÖRNEK OLUYOR

Sadece sportif başarılarıyla değil, yaşam tarzıyla da çevresine örnek olmaya çalışan Abdurrezzak Özen, özellikle çocukları spora teşvik ettiğini söyledi. İmam ve müezzinlerin toplumda örnek kişiler olduğuna inandığını belirten Özen, sağlıklı yaşam konusunda da farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

"BENİ HER ZAMAN KOŞARKEN GÖREBİLİRLER"

Sporu hayatının sonuna kadar bırakmayı düşünmediğini dile getiren Özen, "İmamların çevresine örnek olması gerektiğine inanıyorum ve çocukları spora yönlendiriyorum. Spor yapmayı bırakmayacağım, beni her zaman koşarken görebilirler. Elden ayaktan düşünceye kadar sporun içinde olacağım" dedi.

Disiplini ve azmiyle dikkat çeken Abdurrezzak Özen, hem dini görevini başarıyla yerine getiriyor hem de atletizmde elde ettiği derecelerle çevresine ilham vermeye devam ediyor.

 

SABAH/ Tolga Yanık 

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • F
    Fatih
    19 dakika önce

    Hiç kimse kimseye örnek olmak zorunda değil. Herkes kendi hayatini yaşıyor.

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  • F
    Fatih
    17 dakika önce

    Hocam, Sen ne kadar örnek yaşarsan yasa bir gün mutlaka arkandan soverler

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