2 otomobil çarpıştı! Feci kazada jandarma astsubayın eşi ile çocuğu hayatını kaybetti
Bursa’nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılardan ağır yaralanan jandarma astsubayın eşi ile çocuğu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde İznik-Adapazarı kara yolu Kaynarca (Çiçekli Mahallesi yakınları) mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 19 AAD 496 plakalı otomobil ile 81 AEV 387 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönlerden gelirken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, kazada 2'si İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı personeli olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerde tedavileri süren ağır yaralılardan jandarma astsubayın eşi ile çocuğu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı astsubay ise Yenişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”