Konya yolunda yürek yakan kaza! Anne hayatını kaybetti
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Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kadının, eşi ve kızıyla birlikte bir yakınlarının düğününden döndüğü öğrenildi.
Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 50. kilometresi Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine giden İsmail İ. yönetimindeki 06 BHZ890 plakalı otomobil ile Mehmet Ali A. idaresindeki 68 AH 300 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 68 AH 300 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ali A. (51) ile araçta bulunan eşi Ayşe Aslanhan (50) ve kızları Sümeyye A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan Ayşe Aslanhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşi Mehmet Ali A. ile kızları Sümeyye A.'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kazaya karışan ailenin Sultanhanı ilçe çıkışında bulunan bir düğün salonunda düzenlenen yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Düğün dönüşünde yaşanan acı kaza, aile yakınları ile düğüne katılan davetlileri yasa boğdu.
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