Konya yolundaki feci kazadan acı haber! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Aksaray-Konya yolundaki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk ağır yaralanmıştı! Hastaneden aı haber geldi.
Aksaray-Konya kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yaşar T. (47) idaresindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya Kavşağı'nda, M. A. T'nin (14) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A.T. (14) ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.H. (15) yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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