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KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Genç Yazar Zeki Samet Ünver Selçukya Kültür Evi’nde Okurlarıyla Buluştu

Bekir Turan
Muhabir

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Genç Yazar Zeki Samet Ünver Selçukya Kültür Evi’nde Okurlarıyla Buluştu
Konya’nın en genç yazarlarından Zeki Samet Ünver, ikinci kitabı “Doğamızı Temiz Tutalım“ için Selçukya Kültür Evi’nde düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören etkinlikte Ünver, çocuklar ve kitapseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşarken, yeni kitabını okurlarıyla buluşturmanın heyecanını da paylaştı.

İmza gününe katılan çocuklarla yakından ilgilenen genç yazar, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. "Doğamızı Temiz Tutalım" adlı eserinin de bu amaçla kaleme alındığını ifade eden Ünver, çocukların doğaya karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedeflediğini söyledi.

Etkinlik boyunca kitaplarını imzalayan ve okuyucularıyla sohbet eden Zeki Samet Ünver, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çevre ve toplumsal bilinç konularında yeni eserler üretmeye devam edeceğinin sözünü verdi.

Konya'nın en genç yazarı olarak böylesine anlamlı bir organizasyonda okurlarıyla buluşmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Ünver, "Bugün hem sevdiklerim hem de çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadım. Aynı zamanda ikinci kitabımın okuyucularla buluşmasının sevincini paylaşıyorum. Çocuklarımızın çevre konusunda küçük yaşlarda bilinçlenmesini çok önemsiyorum ve bu doğrultuda çalışmalarıma devam edeceğim." dedi.

Genç yazar, kendisine bu imkânı sağlayan Selçukya Kültür Sanat Derneği'ne ve her zaman yanında olan ailesine teşekkür ederek destek veren herkese şükranlarını sundu.Selçukya Kültür Evi'nde gerçekleştirilen imza günü, çocukların ve kitapseverlerin yoğun ilgisiyle sıcak ve samimi bir atmosferde tamamlandı. Etkinlik sonunda Zeki Samet Ünver, okurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

(Bekir Turan)

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