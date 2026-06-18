GSTF Öğrencilerinin Projeleri Mezuniyet Sergisinde

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık, Grafik Tasarımı ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin bitirme projelerinin yer aldığı “Mezuniyet Sergisi” gerçekleşti.

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık, Grafik Tasarımı ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin bitirme projelerinin yer aldığı "Mezuniyet Sergisi”, Karatay Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşti. Sergiye, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Altunok, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kınık, Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağrı Gümüş, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Bugün, Genç Tasarımcılarımızın ve Sanatçılarımızın Üretim Süreçlerine Tanıklık Ediyoruz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerimizin hazırladığı mezuniyet sergisinde sizlerle bir arada olmaktan gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin eğitim hayatı boyunca hazırladığı çalışmalar, bugün ziyaretçilere açılıyor. Emeğin ve özgün bakış açılarının buluştuğu bu özel sergide, genç tasarımcılarımızın ve sanatçılarımızın üretim süreçlerine tanıklık edecek, birbirinden değerli eserlerini yakından inceleme fırsatı bulacağız. Sevgili öğrencilerimiz, mezuniyet bir son değil aslında bir başlangıç, meslek hayatına atılmanın ilk adımıdır. KTO Karatay Üniversitesi olarak hiç şüphesiz her zaman yanınızda olacağız. Üniversitemizin kapıları sizlere daima açık. KTO Karatay Üniversitesi ismini gururla taşımak en büyük hakkınız ve vazifenizdir. Üniversitemizi başarılı şekilde temsil edeceğinize inancımız tamdır. Bugün burada çalışmaları sergilenen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, kariyer yaşamında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Sergimiz, Öğrencilerimizin Bilgi Birikimini, Tasarım Anlayışını ve Sanatsal Bakış Açısını Yansıtıyor”

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kınık; "Bugün, öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca kazanmış oldukları tecrübe, deneyim ve proje çalışmalarından oluşan bir sergi izleyeceğiz. Sergimizde, öğrencilerimizin 79 projesi bulunuyor ve İç Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarımı ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinin eserlerinden oluşuyor. Her biri uzun ve özverili bir çalışma sürecinin ürünü olan bu eserler, öğrencilerimizin bilgi birikimini, tasarım anlayışını ve sanatsal bakış açısını yansıtıyor. Mezuniyet sergimiz, öğrencilerimizin mesleki yolculuklarında attıkları önemli bir adım olmasının yanında, gelecekte ortaya koyacakları başarılı çalışmaların da bir habercisi niteliği taşıyor. Sevgili öğrencilerimize kariyer yaşamlarında başarılar diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kapılarını açan sergide, öğrenciler eğitim hayatı boyunca kendilerine destek olan akademisyenlerine teşekkür etti. Sergi, Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Altunok, akademisyen, öğrenci ve ailelerin projeleri incelemesi, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(Cumali Özer)