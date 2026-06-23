Avrupa Bisiklet Başkenti Konya resim yarışması sonuçlandı
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilen Konya’da, bisiklet farkındalığını artırmak adına 31 ilçedeki 6. ve 7. sınıf öğrencileri arasında düzenlediği “Avrupa Bisiklet Başkenti Konya“ temalı resim yarışmasında kazananlar açıklandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Avrupa Bisiklet Başkenti Konya temalı resim yarışmasında sonuçlar belli oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından 2026 yılı Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilen Konya'da, bisiklet farkındalığını artırmak adına önemli etkinlikler düzenliyor.
Bunlardan birisi de Konya genelinde ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen Avrupa Bisiklet Başkenti Konya temalı resim yarışması oldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışma sonunda 5 öğrenci bisiklet ve bisiklet ekipmanları kazanırken, 25 öğrenci de sergileme ödülüne layık görüldü.
Yarışmada birincilik ödülünü Seydişehir İhsan Tekin Ortaokulu'ndan Ünzile Firdevs, ikincilik ödülünü Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu'ndan Rahime Öykü Erman, üçüncülük ödülünü
Selçuklu PEMA Koleji'nden Zeynep Aylin Balçık, dördüncülük ödülünü Beyşehir H. M. Süheyla Doğu Ortaokulu'ndan Nazlı Ayşe Çetin ve beşincilik ödülünü de Ahırlı Şehit Samet Bütün Ortaokulu'ndan Arda Yıldırım kazandı.
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