GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,574 TL
EURO
54,603 TL
STERLİN
63,996 TL
GRAM
6.172 TL
ÇEYREK
10.147 TL
YARIM
20.233 TL
CUMHURİYET
40.033 TL
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Dr. Kemal Ataman’ın “Tanıdığım Özbekistan’’ kitabı okuyucuyla buluştu

Dr. Kemal Ataman’ın “Tanıdığım Özbekistan’’ kitabı okuyucuyla buluştu

Bilim insanı, kamuoyu temsilcisi ve yenikonya.com.tr ile YeniKonya Gazetesi köşe yazarı Dr. Kemal Yavuz Ataman'ın kaleme aldığı "Tanıdığım Özbekistan" adlı kitabın tanıtım töreni gerçekleştirilecek.

Devlet ve kamu kurumları ile basın-yayın kuruluşlarının temsilcileri ve aydınların davet edildiği programda, Özbekistan'ın zengin tarihi ve manevi mirası, dünya medeniyetinin gelişimindeki yeri ile Yeni Özbekistan'da hayata geçirilen reformlar, yabancı bir yazarın bakış açısıyla kamuoyuna sunulacak.

İki dilde yayınlandı

Büyük ilgi gören "Tanıdığım Özbekistan" adlı eser, Cumhuriyet Maneviyat ve Aydınlanma Merkezi, "Ma'rifat" Tanıtımcıları Derneği ile Sosyo-Manevi Araştırmalar Enstitüsü'nün girişimiyle yürütülen "Ma'rifat Elçileri" projesi kapsamında Özbekçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde yayınlandı.

Kitabın tanıtım programı, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 11.00'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Azimut Grand Hotel'in "Amir Temur" Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER