Dr. Kemal Ataman’ın “Tanıdığım Özbekistan’’ kitabı okuyucuyla buluştu

Bilim insanı, kamuoyu temsilcisi ve yenikonya.com.tr ile YeniKonya Gazetesi köşe yazarı Dr. Kemal Yavuz Ataman'ın kaleme aldığı "Tanıdığım Özbekistan" adlı kitabın tanıtım töreni gerçekleştirilecek.

Devlet ve kamu kurumları ile basın-yayın kuruluşlarının temsilcileri ve aydınların davet edildiği programda, Özbekistan'ın zengin tarihi ve manevi mirası, dünya medeniyetinin gelişimindeki yeri ile Yeni Özbekistan'da hayata geçirilen reformlar, yabancı bir yazarın bakış açısıyla kamuoyuna sunulacak.

İki dilde yayınlandı

Büyük ilgi gören "Tanıdığım Özbekistan" adlı eser, Cumhuriyet Maneviyat ve Aydınlanma Merkezi, "Ma'rifat" Tanıtımcıları Derneği ile Sosyo-Manevi Araştırmalar Enstitüsü'nün girişimiyle yürütülen "Ma'rifat Elçileri" projesi kapsamında Özbekçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde yayınlandı.

Kitabın tanıtım programı, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 11.00'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Azimut Grand Hotel'in "Amir Temur" Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi