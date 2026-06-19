Konya’da 5’incisi düzenlendi! “Artık şehrimiz için devasa bir kültür şöleni’’

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Halk Oyunları Şöleni“ final gösterisiyle tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dereceye giren okulları, emek veren, ter döken tüm gençleri tebrik ederek, “Halk Oyunları Şölenimiz, bugün 5. yılına ulaştı. Şimdi karşımızda muazzam bir tablo var; 13 ilçemiz, 32 okulumuz ve 1.015 pırıl pırıl gencimiz; kültürümüzü yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla aynı sahnede buluştu. Halk Oyunları Şöleni artık şehrimiz için devasa bir kültür şöleni ve hepimiz için tarif edilemez bir gurur vesilesidir. Salondaki bu muazzam coşku ise gençlerimizin kendi köklerine, kendi kimliğine ve bu toprakların ruhuna ne kadar güçlü sarıldıklarının en açık ilanıdır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle geleneksel olarak düzenlenen Halk Oyunları Şöleni'nin final müsabakalarında kazanan okullar belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Başkan Altay, medeniyetlerin buluşma noktası olan Konya'da, kültürel kimliği yaşatan böylesine anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti diler getirdi.

13 İLÇE, 32 OKUL, 1.015 GENÇ KATILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu yolculuğa 2021 yılında çıktıklarını anımsatan Başkan Altay, "İlk harcını o gün kardığımız Halk Oyunları Şölenimiz, bugün 5. yılına ulaştı. Şimdi karşımızda muazzam bir tablo var; 13 ilçemiz, 32 okulumuz ve 1.015 pırıl pırıl gencimiz; kültürümüzü yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla aynı sahnede buluştu. Halk Oyunları Şöleni artık şehrimiz için devasa bir kültür şöleni ve hepimiz için tarif edilemez bir gurur vesilesidir. Salondaki bu muazzam coşku ise gençlerimizin kendi köklerine, kendi kimliğine ve bu toprakların ruhuna ne kadar güçlü sarıldıklarının en açık ilanıdır” ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞİYLE BAĞINI KOPARAN TOPLUMLARIN GELECEĞE GÜVENLE YÜRÜMESİ İMKÂNSIZDIR”

Başkan Altay, halk oyunlarının, bir eğlence veya yarışma olmanın ötesinde; nesilden nesile aktarılan bir kimlik, bir aidiyet ve bir kültür emaneti olduğunu vurgulayarak, Köklerinden kopan bir ağacın ayakta kalması nasıl mümkün değilse, geçmişiyle bağını koparan toplumların da geleceğe güvenle yürümesi imkânsızdır. İşte bu yüzden gençlerimizin bu mirası sahiplenmesini, yörelerimizin kültürünü yaşatmasını hayati bir meseledir. Çünkü geleceği güçlü kılmanın yolu; gençlerimizi kültürle, sosyal bilinçle ve manevi derinlikle şekillendirerek dört başı mamur bireyler olarak yetiştirmektir” dedi.

"BİZLER, GEÇMİŞİNDEN ALDIĞI GÜÇLE GELECEĞİNİ İNŞA EDEN BÜYÜK BİR MİLLETİZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gençleri hayatın her alanında desteklemeye devam ettiklerini aktaran Başkan Altay, şöyle devam etti:

"Bugün karşımızdaki bu muhteşem tablo ise açıkça göstermektedir ki; kökleri sağlam, hafızası taze olan bu millet, kültürünü geleceğe taşıyacak vefalı bir gençliğe sahiptir. Merhum Yahya Kemal'in o güzel ifadesiyle: ‘Kökü mazide olan âtiyiz.' Bizler, geçmişinden aldığı güçle geleceğini inşa eden büyük bir milletiz. Asırların birikimini omuzlarında taşıyan siz gençlerimiz, bu kutlu mirasın yarınlara ulaşmasının en büyük teminatısınız. Kültürünü unutmayan, değerlerine sahip çıkan nesiller var oldukça, bu millet de ilelebet var olacaktır.”

BAŞKAN ALTAY TÜM YARIŞMACILARI TEBRİK ETTİ

Yarışmada emek veren herkese teşekkür eden Başkan Altay, "Bu vesileyle 5. Halk Oyunları Şöleni'mizin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, antrenörlerimize, okul yöneticilerimize, ailelerimize, en önemlisi tüm çocuklarımıza ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl bu coşkuya daha çok okulumuzun daha çok takımımızın daha çok çocuğumuzun dahil olmasını temenni ediyorum. Altıncısının çok daha büyük ve güçlü olacağına inanıyorum. Bu organizasyonun aslında birincisi, ikincisi yok. Çünkü biz bunu bir kültür şöleni olarak görüyoruz. Emeklerinden dolayı hepsini gözlerinden öpüyorum. Hayırlı bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da "Sayın Başkanım, zatıalinizin ve ekibinizin marka şehir olan Konya'nın her alanında yapmış olduğu çalışmalar tüm halkımızdan gördüğü takdir gibi bizden de takdir görmektedir. Spora, sporcuya, gençliğe vermiş olduğunuz bu destekler için size camiam adına çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Halk Oyunlarının da bir spor branşı olduğunu anımsatan Çintimar, "Ülkemizin binbir renkli çiçeğini yansıtan, geçmişten geleceğe aktarılması gereken en önemli gelenek ve göreneklerimizden birisi olan bu faaliyetin yapılması da çok büyük bir önem arz ediyor. Dolayısıyla bu faaliyetin içerisinde yer almak ve bu faaliyette çocukları bulundurmak çok kıymetli. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde Sayın Başkanım başta olmak üzere tüm ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri ve madalyaları protokol tarafından verildi.

Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı finallerde; Mustafa Bülbül Ortaokulu birinci, ⁠Akşehir Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu ikinci, Kazım Özen Seçen Ortaokulu üçüncü, Rebii Karatekin Ortaokulu dördüncü oldu.

Programa, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Osman Arı, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu