Konya’nın Darülmülk oluşunun 929. yılında Selçuklu Sultanları anıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 929. yılı kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde bu yıl da Selçuklu Sultanları ile tüm şehit ve gaziler yad edildi. Anma etkinlikleri kapsamında Alaaddin Camii’nde Cuma namazı sonrası Selçuklu Sultanları Türbesi’nde temsili nöbet değişimi yapıldı. Etkinlikler akşam düzenlenecek anma programı ile tamamlanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 929. Yılı dolayısıyla Darülmülk Kutlamaları ve anma programı düzenliyor. Bu yılki kutlama etkinlikleri kapsamında ilk olarak Alaaddin Camii'nde Cuma namazı öncesinde ecdadın aziz ruhu için dualar okundu; hutbede Selçuklu Sultanları ile tüm şehit ve gaziler anıldı. Cuma namazı sonrasında Konya Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Galip Kavasoğlu ve vatandaşların katılımıyla Alaaddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesi'nde temsili nöbet değişimi gerçekleştirildi. Program nöbet değişiminden sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duayla sona erdi. Etkinlikler kapsamında yapılacak anma programı ise bugün saat 20.45'da Alaeddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesi'nde gerçekleştirilecek. Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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