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KÜLTÜR-SANAT Haberleri

18. BEYŞEHİR GÖL FESTİVALİ 2026 NE ZAMAN, KİMLER VAR? İŞTE KONSER PROGRAMI

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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18. BEYŞEHİR GÖL FESTİVALİ 2026 NE ZAMAN, KİMLER VAR? İŞTE KONSER PROGRAMI

Konya'nın Beyşehir ilçesinde her yıl büyük ilgi gören Beyşehir Göl Festivali için geri sayım başladı. Vatandaşların merakla araştırdığı "18. Beyşehir Göl Festivali 2026 ne zaman?", "Beyşehir Göl Festivali'nde kimler sahne alacak?" soruları yanıt buldu. İşte festivalin tarihleri ve konser programı...

18. BEYŞEHİR GÖL FESTİVALİ 2026 NE ZAMAN?

Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Beyşehir Göl Festivali, 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival etkinlikleri Beyşehir Gölü kıyısında bulunan Vuslat Parkı'nda yapılacak. Konserler ise her akşam saat 22.00'de başlayacak.

BEYŞEHİR GÖL FESTİVALİ'NDE KİMLER VAR?

Festival kapsamında birbirinden ünlü sanatçılar Beyşehirli müzikseverlerle buluşacak. Açıklanan programa göre sahne alacak isimler şöyle:

22 Temmuz 2026: Eypio
23 Temmuz 2026: Gökhan Namlı
24 Temmuz 2026: Derya Uluğ
25 Temmuz 2026: Emre Fel
26 Temmuz 2026: Semicenk

18. BEYŞEHİR GÖL FESTİVALİ KONSERLERİ NEREDE YAPILACAK?

Festival konserleri, Beyşehir'in önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Vuslat Parkı'nda düzenlenecek. Beyşehir Gölü manzarası eşliğinde gerçekleşecek etkinliklerin binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor.

FESTİVAL ÜCRETLİ Mİ, BELEDİYE BÜTÇESİNDEN HARCAMA YAPILACAK MI?

Beyşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, festival organizasyonunun Atikstage ve sponsor firmaların destekleriyle gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca festival için belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacağı ifade edildi.

18. BEYŞEHİR'DE FESTİVAL HEYECANI BAŞLADI

Beyşehir Göl Festivali'nin, ilçe ekonomisine ve turizmine katkı sağlaması bekleniyor. Festival süresince Beyşehir'e çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçinin gelmesi öngörülüyor.

(Meltem Aslan)

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