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KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Bir nefes insan, bin nefes emek: Hekimoğlu gençlerinden ilham veren konser

Ali Asım Erdem
Muhabir
Bir nefes insan, bin nefes emek: Hekimoğlu gençlerinden ilham veren konser

 

Konya'da Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, ilk kez düzenlediği "Bir Nefes İnsan” adlı konserle uzun süren emeğin, inancın ve özverinin sahneye yansıdığı anlamlı bir geceye imza attı. Okulun İngilizce öğretmeni Özlem Güzel öncülüğünde kurulan gençlik korosu, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği konserle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konseri özel kılan yalnızca sahne performansı değil; ortaya çıkış hikâyesi oldu. Okulda müzik öğretmeni bulunmamasına rağmen öğrenciler ve öğretmenler aylar boyunca yoğun bir hazırlık süreci yürüttü. Disiplinli çalışmalar, gönüllü destekler ve ortak emek sayesinde ortaya profesyonel düzeyde bir konser programı çıktı.

"Ölümlü dünyada iyi bir insan olarak iz bırakmak ve insani erdemleri korumak” teması üzerine düzenlenen konserde, öğrencilerin sadece müzikle değil; kültürel değerler, birlik duygusu ve insani erdemlerle buluşması hedeflendi. Popüler kültürün etkisinden uzak, kendi kültürel mirasını tanıyan ve yaşatan gençler yetiştirme amacıyla başlayan bu çalışma kısa sürede güçlü bir sanat projesine dönüştü.

Profesyonel Destek ve Güçlü İş Birliği

Konserde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Attila Özdek ve orkestra ekibinin gönüllü desteği önemli katkı sağladı. Öğrencilere sahne deneyimi kazandıran ve projeye destek veren Prof. Dr. Attila Özdek'in kendisi de bizzat orkestrada yer aldı.

Konserin Genel Sanat Yönetmenliğini üstlenen İngilizce öğretmeni Özlem Güzel, öğrencileri aylar süren hazırlık süreci boyunca çalıştırarak bu organizasyonun ortaya çıkmasında önemli rol üstlendi.

Öğrenciler Emeklerini Sahnede Gösterdi

Okulun çeşitli alan ve sınıflarından oluşturulan gençlik korosu; Türk musikisi, halk müziği ve insan temalı eserlerden oluşan repertuvarıyla sahne aldı. Program boyunca öğrenciler hem bireysel performanslarıyla hem de koro uyumuyla izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Seslendirilen eserler arasında; ‘Zahit Bizi Tan Eyleme', ‘İnsan Olmaya Geldim', ‘Ben Bu Cihana Sığmazam', ‘Uzun İnce Bir Yoldayım', ‘Yolcu', ‘İnsan İnsan', ‘Tamirci Çırağı', ‘Hor Görme Garibi' ve ‘Severim Ben Seni' gibi eserler yer aldı.

Gece, Okul Müdürü Fazilet Uluyurt'un konserde emeği geçenlere çiçek takdimi ve teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

(Ali Asım Erdem)

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