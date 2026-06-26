Selçuklu Sanat Akademisi sanatseverlerden tam not aldı

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, haziran ayı etkinlikleriyle şehre rengarenk bir kültür-sanat esintisi sundu.

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi tarafından hazırlanan etkinlikler sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Birbirinden nitelikli konser ve tiyatro oyunlarını içeren zengin programlar, her yaştan vatandaşı sanatla buluşturdu. Geçmiş dönemlerde efsane isimlere yönelik düzenlediği vefa konserleriyle adından söz ettiren akademinin etkinlikleri Orhan Gencebay, Özgün Müzik ve Müzeyyen Senar Şarkıları konserleri ile devam etti.

Müzik şöleninin yanı sıra akademide eğitim alan genç yeteneklerin sahnelediği "Şen Şakrak Şov" ve "Paldır Güldür Şov" adlı tiyatro gösterileri, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatarak büyük beğeni topladı. Bu ay da her yaşa hitap eden ve zengin içeriklerle hazırlanan programlar sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Orhan Gencebay Şarkıları Konseri sanatseverlerden tam not aldı

Sanat Akademisi Müzik Topluluğu "Orhan Gencebay Şarkıları" konseri sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Bu özel konserde; sözleri, müziği ve eşsiz yorumuyla Türk müziğine ölümsüz eserler bırakan usta sanatçı Orhan Gencebay'ın en sevilen eserleriyle sanatseverler nostalji dolu, unutulmaz bir gece yaşadı. Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne'de gerçekleştirilen konserde Orhan Gencebay'ın "Batsın Bu Dünya", "Hatasız Kul Olmaz", "Dertler Benim Olsun" ve "Bir Teselli Ver" gibi dillere pelesenk olmuş eserleri hep bir ağızdan söylendi.

Müzeyyen Senar Şarkıları ve Özgün Müzik Konserleri yoğun ilgi gördü

Türkiye Cumhuriyeti tarihine damga vuran ve Türk Sanat Müziği'nin en önemli mihenk taşlarından biri olan asırlık çınar Müzeyyen Senar, düzenlenen anlamlı bir konser programıyla anıldı. Usta sanatçının hafızalarda derin izler bırakan unutulmaz eserlerinin seslendirildiği "Müzeyyen Senar Şarkıları Konseri", dinleyicilerden tam not aldı. Yine Sanat Akademisi eğitmenleri ve öğrencilerinin sahne aldığı haziran ayının diğer bir konser etkinliği de Özgün Müzik Konseri oldu. Özgün müziğin sevilen eserlerinin dinleyicilerin beğenisine sunulduğu konser, katılımcılara anlamlı bir gece yaşattı.

"Şen Şakrak Şov" ve "Paldır Güldür Şov" oyunları izleyicilerden büyük alkış aldı

Yetişkin Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği "Şen Şakrak Şov" ile Çocuk Tiyatrosu bünyesinde drama eğitimi alan minik oyuncuların sahne aldığı "Paldır Güldür Şov" oyunları da izleyicileri hem güldürdü hem de büyük alkış topladı.

Sanat Akademisi, tiyatro ve müzikle dolu etkinlik takvimiyle özel Konya'nın kültür ve sanat yaşamına değer katmaya devam edecek.

Başkan Pekyatırmacı, "Sanatseverlerimiz var olduğu sürece Sanat Akademisi var olacak"

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nin düzenlediği etkinliklerin Selçuklu'nun sanat hayatını renklendirdiğini ve vatandaşları sanata daha da yaklaştırdığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konyamızda sanata çok büyük değer veriliyor. Bunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Çünkü sanatseverler var olduğunu sürece Sanat Akademisi var olacak ve eserler üretmeye devam edecek. Akademide eğitim alan yeteneklerimiz bizi her zaman ümitlendiriyorlar, geleceğe dair yeni projeler yapmamız ve yeni fikirler oluşmasına vesile oluyorlar. Eğitim alan kursiyerlerimizin heyecanına ve başarılarına da tanık oluyor bu eğitimlerin meyvelerini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah çok daha güzel programları hep birlikte icra edecek, Selçuklumuzun kültür ve sanatın başkenti olması yolunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu