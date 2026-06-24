GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,507 TL
EURO
52,754 TL
STERLİN
61,231 TL
GRAM
6.074 TL
ÇEYREK
10.031 TL
YARIM
19.971 TL
CUMHURİYET
39.771 TL
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Akşehir’de halk oyunları gösterisi yapıldı

- Güncelleme Tarihi:

Akşehir’de halk oyunları gösterisi yapıldı
Akşehir Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Türkiye’nin Adımları, Renkleri ve Sesleri“ Halk Oyunları Gösterisi, yoğun katılımla gerçekleşti.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki programda Antalya, Rize, Gaziantep, Bolu, Muğla, Van, Kırklareli, Mardin ve Akşehir yörelerine ait halk oyunları sahnelendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında destek veren kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.

Öğrenci, öğretmen ve farklı meslek gruplarından oluşan ekiplerin gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Programa Yunak Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Can Alperen Taşavlı, Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER