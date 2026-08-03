Tarım ve hayvancılığın geleceği için teknoloji odaklı eğitim modeli

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar gibi yenilikçi programlarla, teknolojiyi üretimle buluşturan ve tarımın geleceğine yön verecek uzmanlar yetiştirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, değişen iklim şartları, sınırlı doğal kaynaklar ve hızlanan dijitalleşme, tarım ve hayvancılığı, robotik ve otonom sistemlerin merkezde olduğu yeni bir döneme taşıyor.

Geleneksel üretim yöntemlerinin değişen dünya dinamikleri karşısında yetersiz kalması, akıllı sensörlerden veri analitiğine, otonom sistemlerden akıllı ahır ve sera modellerine kadar pek çok teknolojinin tarımsal üretimde kullanımını yaygınlaştırıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü, geleneksel tarımı yapay zeka, bilgisayar bilimi ve robotikle bir araya getirerek sektörün ihtiyaç duyduğu, teknolojiyi bilen tarım profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, teorik bilgilerini akıllı sera sistemleri, bitkisel üretim ve hayvansal üretime yönelik uygulamalarla desteklerken, tarımda verimliliği artıracak ve kaynakların etkin kullanılmasını sağlayacak yeni teknolojilerle tanışıyor.

Akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler, hassas tarım ve tarımsal robotların geleceğin önemli çalışma alanlarından biri olduğunu, bu alanda yetişen gençlerin ise tarım ile teknoloji arasında köprü kuracağını belirtiyor.

"Tarımın geleceğine yön verecek uzmanlar yetiştirmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, tarımın teknoloji, yapay zeka, veri analitiği ve robotik sistemlerle birlikte ele alınması gereken alanların başında geldiğini belirtti.

Tarım ve hayvancılığın bir ülkenin gıda arz güvenliği, ekonomik kalkınması ve sürdürülebilir geleceği açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Özvar, yükseköğretimde yürütülen dönüşüm kapsamında açılan Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü'nün, tarım sektörünün dijital dönüşümüne yön verecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Özvar, bu programlarda öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmadığını, yapay zeka, robotik sistemler, akıllı tarım teknolojileri ve veri temelli üretim süreçlerine yönelik uygulamalı eğitimlerle geleceğin tarım teknolojilerine hazırlandığını kaydetti.

İklim değişikliği, su kaynaklarının etkin kullanımı ve verimlilik gibi küresel ölçekte önem kazanan başlıklara dikkati çeken Özvar, "Tarımda rekabet gücünü belirleyecek en önemli unsur bilgi ve teknoloji olacaktır. Üniversitelerimizin üreteceği bilgi ve yetiştireceği nitelikli insan kaynağı, ülkemizin tarımda sürdürülebilir üretim hedeflerine ve gıda güvenliğine önemli katkı sağlayacaktır. Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar gibi yenilikçi programlarla, teknolojiyi üretimle buluşturan ve tarımın geleceğine yön verecek uzmanlar yetiştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sektörün talep ettiği tarımsal dönüşüm için öğrenciler yetiştiriyoruz"

NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı ve NÖHÜ Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, üniversitenin temel amaçlarından birinin tarımsal teknolojileri uygulamaya aktarmak olduğuna işaret etti.

Bu amaç doğrultusunda fakülte bünyesinde lisans düzeyinde Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü'nü açtıklarını belirten Şekeroğlu, Türkiye'de yalnızca NÖHÜ'de bulunan Dijital Tarım Ana Bilim Dalı'nda da lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyeti yürüttüklerini ifade etti.

Şekeroğlu, "Amacımız, sektörün talep ettiği tarımsal dönüşümü ve tarımsal teknolojideki dönüşümü esas alarak sektöre öğrenciler yetiştirmek. Araştırma merkezimizde ise bitkisel ve hayvansal tarım konusunda uygulama ve araştırma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin teorik bilginin yanında uygulamaları da bizzat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Şekeroğlu, öğrencilerin bir bölümünün akıllı sera sistemleri konusunda eğitim aldığını, bir bölümünün ise arazide hayvansal üretimle ilgili eğitim ve uygulama imkanı bulduğunu belirtti. Şekeroğlu, bu eğitim modeliyle öğrencileri hem Türkiye'deki çalışma hayatına hem de uluslararası rekabete hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.

"Teknolojiyi bilen tarım insanları yetişiyor"

NÖHÜ Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kürşat Yalçın da programın klasik tarım ile yapay zeka, bilgisayar bilimi ve robotiğin bir araya gelmesiyle oluştuğunu aktardı.

Programdan beklenen mezun profilinin geleneksel yöntemlerle çalışan çiftçilerden farklı olduğuna işaret eden Yalçın, bölümün teknolojiyi bilen tarım insanları yetiştirdiğini belirtti.

Yalçın, hassas tarım ve tarımsal robotların, geleneksel tarımdaki işlerin otonom sistemlerle gerçekleştirilmesini ve üretim süreçlerinin akıllı sensörlerle donatılmasını kapsadığını anlattı.

Otonom sistemlerin devreye girmesiyle insan faktörünün üretim süreçlerinde daha geri planda kalacağı ve verimliliğin artacağı değerlendirmesini yapan Yalçın, dünyadaki kaynakların sınırlı, iklim krizinin ise yakın bir tehdit olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA