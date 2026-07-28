Seydişehir Belediyesinden öğrencilere ücretsiz YKS danışmanlığı desteği

Seydişehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren SEYKİM (Kariyer İstihdam Merkezi), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Belediye olarak gençlerin eğitim yolculuğunun her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceklerinin kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti sunacaklarını belirtti.

Sınav öncesinde gençlere yönelik kaygı ve stres yönetimi konularında farklı seminerler düzenlediklerini belirten Başkan Ustaoğlu, tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Başkan Ustaoğlu: Gençler bizim geleceğimiz

Başkan Ustaoğlu, "Seydişehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizin hayallerine giden yolda doğru adımı atmaları adına tercih danışmanlığı hizmetimizi geçen yıl olduğu gibi bu yılda sürdürüyoruz. Tüm öğrencilerimizi ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanmak üzere tercih noktalarımıza bekliyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Ayrıca bu çalışmada bizlerle iş birliği yapan BİLGİ, KAMPÜS, GÜNEŞ, A-SOS ve KARYON Eğitim Kurumlarına teşekkür ediyorum." dedi.

SEYKİM tarafından verilecek ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti, öğrencilerin üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru şekilde yapmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Belediye Meydanı'nda 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Saat: 17.00-20.00 saatleri arasında başlayacak olan danışmanlık Hizmeti 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek.

(Ali Asım Erdem)