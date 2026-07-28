GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,425 TL
EURO
53,874 TL
STERLİN
63,085 TL
GRAM
6.123 TL
ÇEYREK
10.077 TL
YARIM
20.037 TL
CUMHURİYET
39.767 TL
EĞİTİM Haberleri

Seydişehir Belediyesinden öğrencilere ücretsiz YKS danışmanlığı desteği

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Seydişehir Belediyesinden öğrencilere ücretsiz YKS danışmanlığı desteği
Seydişehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren SEYKİM (Kariyer İstihdam Merkezi), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Belediye olarak gençlerin eğitim yolculuğunun her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceklerinin kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti sunacaklarını belirtti.

Sınav öncesinde gençlere yönelik kaygı ve stres yönetimi konularında farklı seminerler düzenlediklerini belirten Başkan Ustaoğlu, tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Başkan Ustaoğlu: Gençler bizim geleceğimiz

Başkan Ustaoğlu, "Seydişehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizin hayallerine giden yolda doğru adımı atmaları adına tercih danışmanlığı hizmetimizi geçen yıl olduğu gibi bu yılda sürdürüyoruz. Tüm öğrencilerimizi ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanmak üzere tercih noktalarımıza bekliyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Ayrıca bu çalışmada bizlerle iş birliği yapan BİLGİ, KAMPÜS, GÜNEŞ, A-SOS ve KARYON Eğitim Kurumlarına teşekkür ediyorum." dedi.

SEYKİM tarafından verilecek ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti, öğrencilerin üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru şekilde yapmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Belediye Meydanı'nda 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Saat: 17.00-20.00 saatleri arasında başlayacak olan danışmanlık Hizmeti 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER