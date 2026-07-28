YKS tercih dönemi yarın başlayacak!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih maratonu yarın başlayacak.
Milyonlarca aday tercih listesini oluşturmaya başladı.
Adaylar en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Uzmanlar öğrencilerin kendi başarı sıralarına yüzde 25-30 fark koyarak tercih yapmalarını öneriyor.
"Yeni açılan geleceğin meslekleri incelenmeli"
Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ertuğrul Akbaş, 60 bine giren bir öğrencinin tercihini 50 binden başlayarak 80 binlere kadar yayması gerektiğini, tercih listesini bu aralıkta hazırlarsa yerleşme olasılığının yüzde 99'e yakın olacağını söyledi.
Akbaş, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesi gerektiğini vurguladı
"Yapay zeka veri mühendisliği alanlarında iki yıllık programlarında çok ön plana çıktığını özellikle siber güvenlik meslek yüksekokullarının yüksek puanla talep aldığını görüyoruz."
Uzmanlar, tercih sırasında yapılacak yanlış kodlamaların istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısında da bulunuyor. Bu nedenle tercihlerin mutlaka kontrol edilmesi öneriliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”