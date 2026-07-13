Konya’da 2026 LGS Tercih Danışmanlığı süreci başladı

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026 LGS tercih sürecinde öğrencilerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla il genelinde kapsamlı tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. Yüzlerce komisyon ve rehber öğretmen, öğrencilerin tercih döneminde yanında olacak.
KONYA GENELİNDE 544 KOMİSYON KURULDU
Öğrencilere tercih sürecinde destek sağlamak amacıyla okullarda 481, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) ise 63 olmak üzere toplam 544 Tercih Danışmanlığı Komisyonu kuruldu.
Komisyonlar aracılığıyla öğrencilerin puanları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda daha bilinçli tercihler yapmalarına destek verilmesi amaçlanıyor.
631 REHBER ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERE DESTEK VERECEK
LGS tercih danışmanlığı sürecinde 631 rehber öğretmen ve psikolojik danışman görev yapıyor. Öğrenciler ve veliler, tercih döneminde uzmanlardan danışmanlık hizmeti alabilecek.
Rehber öğretmeni bulunmayan okullarda ise RAM personelleri öğrencilere destek vermeye devam edecek.
"DOĞRU TERCİH, GÜÇLÜ BİR GELECEK”
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Doğru tercih, güçlü bir gelecek” mesajına dikkat çekilerek tüm öğrencilere başarı dilekleri iletildi.
İl genelinde sürdürülecek tercih danışmanlığı hizmetiyle öğrencilerin eğitim hayatlarını şekillendirecek LGS tercih sürecini daha bilinçli ve sağlıklı şekilde tamamlamaları hedefleniyor.
(Bekir Turan)