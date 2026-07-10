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EĞİTİM Haberleri

LGS Sonuçları Açıklandı! 2026 LGS Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

LGS Sonuçları Açıklandı! 2026 LGS Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını erişime açtı. Yaklaşık 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavın ardından adaylar puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve sınav sonuç belgelerini MEB'in sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlandı. Böylece lise tercih maratonu resmen başladı.

LGS sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar, 2026 LGS sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen güvenlik bilgileriyle sorgulayabiliyor.

Sonuç sorgulama ekranı:

MEB Sonuç Açıklama Sistemi

Sonuçlara ayrıca e-Devlet üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

e-Devlet MEB Sınav Sonuç Sorgulama

Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler tercihlerini yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek.

Yerleştirmeler;

  • Yerel yerleştirme,
  • Merkezi yerleştirme,
  • Pansiyonlu okullar

olmak üzere üç farklı şekilde yapılacak.

Merkezi sınava katılmayan öğrenciler ise yerel yerleştirme kapsamında tercih yapabilecek.

Tercih kılavuzunda neler var?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda;

  • Yerleştirme takvimi,
  • Tercih sistemi,
  • Okul türleri,
  • Tercih işlemlerine ilişkin önemli uyarılar,
  • Öğrenci ve velilere yönelik öneriler,
  • Tercih kontrol listesi

gibi başlıklar yer alıyor.

Ayrıca fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerine ilişkin detaylı bilgiler de kılavuzda bulunuyor.

LGS tercih süreci resmen başladı

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için kritik tercih dönemi de başlamış oldu. Uzmanlar, tercih yapılırken yalnızca puana değil, yüzdelik dilim, okul kontenjanı ve geçmiş yılların yerleştirme verilerinin de dikkate alınmasını öneriyor.

Adayların tercihlerini son güne bırakmadan tamamlamaları ve tercih listesini okul yönetimleriyle birlikte kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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