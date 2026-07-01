YKS’de bir soru iptal edildi bir sorunun da yanıtı değişti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2026-YKS) ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi.
ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve yapılan itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.
Değerlendirmeler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından şu kararlar alındı:
-Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabı "A" olarak değiştirildi.
-Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun ise iptal edilmesine karar verildi.
Puanlama iptal edilen soru dışı bırakılarak yapılacak
, puanlama işlemlerinin 2026-YKS Kılavuzu'nun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan hüküm gereğince yapılacağı belirtildi.
İlgili maddede yer alan, "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü doğrultusunda değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirileceği kaydedildi.
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