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EĞİTİM Haberleri

Konya’da minik eller toprakla buluştu

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da minik eller toprakla buluştu

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Yerli Tohum Millî Tarım Projesi", öğrencileri yalnızca bilgiyle değil, doğrudan toprakla buluşturan uygulamalı etkinliklerle devam ediyor. Proje kapsamında ilkokul öğrencileri, yerli tohumun önemini, üretim sürecini ve tarımsal mirasın korunmasını sınıf ortamında gerçekleştirilen etkinliklerle deneyimleme fırsatı buluyor.

Etkinliklerde öğrencilere, toprağın yalnızca bir üretim alanı değil; emek, sabır ve gelecek bilincinin de başlangıç noktası olduğu, sunumlarda yerli tohumun neden korunması gerektiği, tarımsal üretimin hangi aşamalardan geçtiği ve sürdürülebilir tarımın günlük hayatımızdaki yeri öğrencilerin yaş düzeylerine uygun örneklerle ele alınıyor.

Öğrenciler, kendilerine verilen setlerde tohumları toprakla buluşturarak üretim sürecinin ilk adımını bizzat gerçekleştiriyor. Böylece çocuklar, bir tohumun toprağa bırakılmasıyla başlayan yolculuğun; bakım, gözlem, sabır ve sorumluluk gerektiren canlı bir süreç olduğunu yaşayarak öğreniyor.

"Yerli Tohum Millî Tarım Projesi", çocuklara toprağın dilini erken yaşta tanıtarak üretimin değerini kavratmayı hedefliyor. Minik ellerin toprakla buluştuğu bu çalışmalar, yerli tohum bilincinin gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir tarım kültürünün yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

(Ali Asım Erdem)

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