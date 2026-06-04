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EĞİTİM Haberleri

2026-YDUS sonuçları açıklandı

2026-YDUS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-YDUS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, sınavın madde analizleri incelenerek cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 7 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "E" olarak değiştirilmesine, Acil Tıp Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 55 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA

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