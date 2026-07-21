GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,251 TL
EURO
53,846 TL
STERLİN
63,302 TL
GRAM
6.175 TL
ÇEYREK
10.179 TL
YARIM
20.234 TL
CUMHURİYET
40.066 TL
EĞİTİM Haberleri

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ​​​​​​​2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını, tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER