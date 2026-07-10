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EĞİTİM Haberleri

2026 LGS Sonuç Sorgulama Ekranı! MEB ve E-Okul Giriş Linki

2026 LGS Sonuç Sorgulama Ekranı! MEB ve E-Okul Giriş Linki
LGS sonuçları açıklandı. 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS sonuçları, MEB’in resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

LGS sonuçları açıklandı. 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS sonuçları, MEB'in resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

Öğrenciler, 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı üzerinden sınav puanlarını, doğru ve yanlış cevap sayılarını, yüzdelik dilim bilgilerini ve sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.

2026 LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.

Sınava giren öğrenciler sonuçlarına elektronik ortamda ulaşabilecek. LGS sonuç belgeleri öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS sonuçları nasıl sorgulanır?

LGS sonuç sorgulama işlemi için öğrencilerin MEB'in resmi internet sitesine giriş yapması gerekiyor.

Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar;

MEB'in resmi sonuç ekranına giriş yaparak,
T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgileri girerek

2026 LGS sınav sonuçlarını görüntüleyebilir.

LGS sonuç sorgulama ekranı

2026 LGS sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki ekranı kullanabilirsiniz:

LGS sonuçları sorgulama ekranı:
https://www.meb.gov.tr/

e-Okul giriş ekranı

Öğrenciler okul bilgileri, tercih süreci ve eğitim işlemleri için e-Okul sistemini de kullanabilecek.

e-Okul giriş ekranı:
https://e-okul.meb.gov.tr/

LGS tercih süreci ne zaman başlayacak?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih süreci başlayacak. Öğrenciler tercihlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek.

Tercihler; merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç farklı şekilde yapılacak.

Öğrencilerin tercih döneminde puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini, okul kontenjanlarını ve tercih kılavuzundaki açıklamaları dikkate almaları gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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