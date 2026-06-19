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EĞİTİM Haberleri

Başkan Altay Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlere başarılar diledi

Başkan Altay Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlere başarılar diledi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlere başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na  (YKS) girecek gençler için bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay, akademik yolculuğun sabır, emek ve kararlılık isteyen uzun bir süreç olduğunu belirterek, gençlere şöyle seslendi: "Bu yolculuğun en önemli duraklarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geleceğe dair hedeflerinize ulaşma yolunda önemli bir eşiktir. 

Bu önemli eşiği aşmak için yıllardır emek veren gençlerimiz, bugün çalışmalarınızın karşılığını alma noktasındasınız. Her birinizin gösterdiği gayretin ve fedakârlığın hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

Kendinize güvenin, bugüne kadar verdiğiniz emeğe inanın. Döktüğünüz her alın teri, kurduğunuz her güzel hayal ve gösterdiğiniz her çaba mutlaka bir karşılık bulacaktır. İnanıyorum ki azminiz ve kararlılığınız, sizleri hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracaktır.

Rabbim tüm gençlerimize zihin açıklığı versin, emeklerini bereketlendirsin. Gönlünüzden geçen neticelere ulaşmanızı, çıktığınız bu yolculuğun sizler ve aileleriniz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ayrıca sınav saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerimizden, öğrencilerimizin dikkatini dağıtabilecek gürültülerden kaçınmalarını ve okul çevrelerinde gerekli hassasiyeti göstermelerini özellikle rica ediyorum.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın gençlerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor, sınava girecek tüm evlatlarımıza gönülden başarılar temenni ediyorum.”

BÜYÜKŞEHİR'İN SINAV İÇİN ULAŞIM TEDBİRLERİ

Öte yandan, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında, sınava girecek öğrenciler, refakatçileri ve sınav görevlileri Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınav merkezlerine rahat, güvenli ve zamanında ulaşabilmeleri amacıyla otobüs ve tramvay hatlarında ilave seferler planladı.

Detaylı bilgiye "atus.konya.bel.tr” ve "Konya Mobil Uygulaması”ndan ulaşılabiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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