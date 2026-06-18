Konya’da otel önündeki silahlı saldırıda yeni gelişme!

Konya'da bir otelin önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından kaçan şüphelinin kullandığı otomobil, polis ekiplerinin çalışması sonucu Eski Sille Yolu'nda terk edilmiş halde bulundu.
1 Kişi yaralandı
İddialara göre alacak verecek meseleri yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda ayağından vurulan 38 yaşındaki T.T. yaralandı. Yaralı, arkadaşı tarafından özel bir hastaneye götürüldüğü bildirildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis harekete Geçti
Yaşanan silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şüphelinin şehir dışına çıkabileceği ihtimali üzerine birçok noktada önlem alan ekipler, kaçış güzergahlarını mercek altına aldı.
Araç terk edilmiş halde bulundu
Yapılan araştırmalar sonucunda saldırının ardından kaçtığı değerlendirilen otomobil, Eski Sille Yolu üzerinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Polis ekipleri, aracını bırakarak kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
(Bekir Turan)