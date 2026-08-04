Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan madalya yağmuru!

Konya Büyükşehir Belediyespor, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tekvando, judo ve pist bisikletinde mücadele eden sarı-siyahlı sporcular, katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlardan madalyalarla döndü.
Tekvandoda milli gurur
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Batumi Open'da milli takım formasıyla mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu Melek Su Dönmez, 29 kilogram yıldızlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
10 ülkeden 660 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Türkiye, yıldızlar kategorisinde 8 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederken, Melek Su Dönmez'in başarısı da ay-yıldızlı ekibin madalya hanesine önemli katkı sağladı.
Judoda çifte başarı
Konya Büyükşehir Belediyesporlu milli judocu Sude İnan da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda başarılı bir performans ortaya koydu.
52 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Sude İnan, bronz madalya kazanarak Balkan üçüncüsü oldu. Başarılı sporcu daha sonra Mix Takımlar Büyükler Balkan Şampiyonası'nda milli takım forması giydi ve Türkiye'nin takım halinde Balkan üçüncülüğü kupasını kazanmasına katkı sundu.
Pist bisikletinde 13 madalya
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında yer alan Pist Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Konya Olimpik Velodromu'nda gerçekleştirildi.
Ev sahibi Konya Büyükşehir Belediyespor, şampiyonada sergilediği başarılı performansla 5 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.
Sarı-siyahlı ekip; Omnium, Büyük Erkekler Bireysel Takip, Büyük Erkekler Eleme, Büyük Erkekler Scratch Yarışı, Büyük Erkekler Point Yarışı ve Dayanıklılık Klasmanı kategorilerinde kürsüye çıkarak organizasyona damga vurdu.
Farklı branşlarda elde edilen bu derecelerle Konya Büyükşehir Belediyespor, hem Konya'yı hem de Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmeyi sürdürdü.
Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu