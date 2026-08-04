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Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Ekimden hasada kadar üreticinin yanındayız

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Ekimden hasada kadar üreticinin yanındayız

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin tarımsal üretim alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olunduğu vurgulandı.

TARIMSAL ÜRETİM ALANLARINDA YOĞUN DENETİM

Müdürlükten yapılan paylaşımda, teknik personelin sebze ve meyve bahçelerinde hastalık ve zararlı takibi ile bitki gelişim kontrollerini gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca hububat ekili alanlarda biçerdöver kontrolleri yapıldığı, süne emgi analizleri için de düzenli olarak numune alındığı ifade edildi.

Yetkililer, tarımsal üretimin sağlıklı ve verimli şekilde devam edebilmesi amacıyla sahadaki teknik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

ÜRETİCİLERE TEKNİK DESTEK ÇAĞRISI

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekimden hasat dönemine kadar tüm tarımsal üretim alanlarının ilçe müdürlüğü ekipleri tarafından takip edildiğini bildirdi. Açıklamada, üreticilere hem teorik hem de uygulamalı teknik destek verildiği belirtilerek, tarımsal üretim sırasında karşılaşılan her türlü sorun için Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden destek alınabileceği hatırlatıldı.

Paylaşımın sonunda ise tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.

 

(Ali Asım Erdem) 

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