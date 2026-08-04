Konya’da yangın! Yol kenarında çıkan alevler korkuttu

Akşehir ilçesine bağlı Kuruçay Mahallesinde dün gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yol kenarında bulunan kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangının, bölgede bulunan gofret fabrikasına yakın noktada meydana gelmesi çevrede paniğe neden oldu.
İtfaiye ekipleri sevk edildi
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
(Cumali Özer)