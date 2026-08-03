Başkan Altay Umre Ödüllü Siyer Yarışmasını kazanan öğrenciler ve aileleriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Umre Ödüllü Siyer Yarışması’nı kazananlara yönelik düzenlenen eğitim çalışmasına katıldı. Yarışmayı kazanan öğrencileri aileleri ile birlikte kutsal topraklara göndereceklerini anımsatan Başkan Altay, “Çocuklarımızı aileleriyle göndermeyi tercih ettik. Çünkü şuna inanıyorum ki dünya hayatındaki en önemli hatıralardan birisi kutsal topraklarda geçirilen vakit. Çocuklar gayretleriyle, emekleriyle ailelerine de bir ödül sunmuş oldular. İnşallah çok güzel bir vakit geçirmenizi temenni ediyorum. Mübarek bir beldede güzel günler, güzel hatıralar biriktirmenizi temenni ediyorum” dedi. Konya İl Müftüsü Ali Öge de Umre Ödüllü Siyer Yarışması’nın çok kıymetli bir proje olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Umre Ödüllü Siyer Yarışması'nı kazananlara yönelik düzenlenen eğitim programına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleştirilen programda konuşan Konya İl Müftüsü Ali Öge de Umre Ödüllü Siyer Yarışması'nın çok kıymetli bir proje olduğunu belirterek, "İbadetinizi, aslında siyer sebebiyle efendimizle olan birlikteliğinizi ve bağlantınızı her zaman, her daim ömrünüzün sonuna kadar devam ettiriniz. Bu anlamlı projeye katılımlarınızdan dolayı sizlere, ailelere, anne babalara ve böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Beyefendi'ye ve ekibine, katkılarından dolayı Konya İl Müftülüğümüzdeki çalışan arkadaşlarımıza, başkanlığımızdan gelen kıymetli ekibimize, hepinize muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

"MÜBAREK BİR BELDEDE GÜZEL HATIRALAR BİRİKTİRMENİZİ TEMENNİ EDİYORUM”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bugün güzel bir birliktelik için bir aradayız. Çocuklarımız önemli bir iş gerçekleştirdiler. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenme ve yaşama konusunda bir adım attılar. Biz de onlara küçük bir ödül sunuyoruz” dedi.

Yarışmayı kazanan öğrencileri aileleri ile birlikte kutsal topraklara göndereceklerini anımsatan Başkan Altay, "Çocuklarımızı aileleriyle göndermeyi tercih ettik. Çünkü şuna inanıyorum ki dünya hayatındaki en önemli hatıralardan birisi kutsal topraklarda geçirilen vakit. Çocuklar gayretleriyle, emekleriyle ailelerine de bir ödül sunmuş oldular. İnşallah çok güzel bir vakit geçirmenizi temenni ediyorum. Mübarek bir beldede güzel günler, güzel hatıralar biriktirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.

"İNŞALLAH GELECEK YILLARDAN İTİBAREN BU YARIŞMA ARTIK GELENEKSEL HALE GELMİŞ OLACAK”

Başkan Altay, bu ödülün bir taraftan da yeni arkadaşlıklara vesile olabileceğine değinerek, "Bu vesileyle yeni dostlukların, yeni arkadaşlıkların kurulmasına da vesile olmuş olacağız. İnşallah gelecek yıllardan itibaren bu yarışma artık geleneksel hale gelmiş olacak. Her yaş grubundan çocuklarımız sınav neticesinde kutsal topraklara gitmiş olacaklar. Öncesindeki eğitimleri de ben çok önemli görüyorum. Böylece bilinçli bir şekilde bir seyahat olacak. Hayırlı bir yola çıkıyorsunuz. Rabb'im hayırla gidip, hayırla gelmeyi, sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ TEŞEKKÜR ÇOCUKLARIMIZA”

Yarışmaya katılan tüm çocuklara teşekkür eden Başkan Altay, "İl Müftülüğümüze teşekkür ediyorum bu güzel bilgilendirme için. Ama en önemli teşekkür çocuklarımıza. Büyük bir gayret gösterdiler ve diğer arkadaşlarından öne çıktılar. Tabii aslında gönül istiyor ki sınava giren herkesi götürebilelim. Ama imkanlar dahilinde başarılı olanları götürebiliyoruz. İnşallah gelecek yıl çok daha fazla kişinin sınava başvurmasını ve asıl amacımız olan Efendimizin hayatını öğrenmesini temenni ediyorum” dedi.

"İNŞALLAH SİZLERİN İNŞA ETTİĞİ TÜRKİYE ÇOK DAHA BÜYÜK VE GÜÇLÜ OLACAK”

Başkan Altay, yarının nesillerinin Türkiye'yi çok daha güçlü bir hale getireceğine duydukları inancın tam olduğunu vurgulayarak, "Özellikle yaşadıklarımızdan şunu öğrendik ki insanın çok zeki, çok akıllı olması yetmiyor. Vatanına, milletine, ailesine hizmet etmesi için önce kamil bir imana sahip olması, vatan, millet sevgisinin içinde yeşermesi gerekiyor. Onun için imanlı bir nesil yetiştirmek bizim de en önemli hedeflerimizden birisi. İnşallah bu çocuklar Türkiye'yi çok daha güçlü bir hale getirecekler. Buna inancımız tam. Çocuklarımıza güveniyoruz. İnşallah sizlerin inşa ettiği Türkiye çok daha büyük ve güçlü olacak ve nerede bir mazlum, mağdur varsa onun imdadına koşacak ve bunu da Efendimizin hayatından örneklerle yapacak” ifadelerini kullandı.

İLK KAFİLE 6 AĞUSTOS'TA KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK

Yarışma sonunda başarı dilimine giren 100 öğrenci, anne-babalarıyla birlikte umre ziyareti yapmaya hak kazandı. Böylelikle öğrenciler ve anne-babalarıyla birlikte toplamda 300 kişi umreye giderek, kutsal toprakları ziyaret etmiş olacak.

İlk kafile 6 Ağustos, ikinci kafile ise 15 Ağustos tarihinde yola çıkarak, kutsal topraklara gidecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu