Filistinli çocuklar Konya’da moral buldu!

Konya’da misafir edilen Filistinli öğrenciler ve aileleri, Selçuklu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi’ni ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi, Konya'da eğitim gören ve Türkiye'de misafir edilen Filistinli öğrenciler ile ailelerinin her fırsatta yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gazze'de İsrail tarafından devam ettirilen soykırım nedeniyle Konya'da misafir edilen Filistinli çocuklar ve aileleri Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi'ni ziyaret etti.

Çocuklar ve aileleri için moral ve motivasyon sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Piri Reis ve Osmangazi İlkokullarında dil eğitimi alan öğrenciler katıldı. Ziyaret kapsamında Takı Tasarım, Moda ve Oyuncak Atölyelerinde etkinlikler gerçekleştirildi. Atölyelerde Filistin ile Türk Bayrağı temalı takı, çanta ve oyuncak tasarlayan çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Filistinli misafirler, Selçuklu Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Başkan Pekyatırmacı," Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız”

Selçuklu Belediyesi olarak, ülkemizde eğitim gören Filistinlilerin baş tacı olduğunu ve her fırsatta yanlarında olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu kapsamda hayata geçirilen sosyal uyum projeleri, misafir öğrencilerin toplumsal hayata uyumunda önemli bir rol üstleniyor. Dayanışma ve kardeşlik anlayışıyla bugün Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademimizde Filistinli öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini ağırlamaktan büyük bir onur duyduk. Şehrimizde dil eğitimi alan çocuklarımızın eğitim yolculuklarında yanlarında olurken, aileleriyle birlikte kurduğumuz bu güçlü gönül bağıyla her zaman yanlarındayız” dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu