Meram Belediyespor Okçuları Türkiye Şampiyonası’ndan derecelerle döndü

Meram Belediyesporlu genç okçular, Kütahya'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'ndan da başarılı bir performansla döndüler. 419 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Yavuz Selim Çoban Türkiye üçüncüsü, Alperen Tezcan ise Türkiye dördüncüsü oldu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler-Yıldızlar Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 1-2 Ağustos tarihlerinde Kütahya'da büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından 419 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Meram Belediyesporlu sporcular elde ettikleri derecelerle kulübe mutluluk yaşattılar.

MERAM BELEDİYESPORLU İKİ OKÇUDAN BAŞARILI PERFORMANS

Şampiyonada Meram Belediyespor adına mücadele eden sporculardan Yavuz Selim Çoban, 10-11 Yaş Erkekler kategorisinde gösterdiği başarılı performansla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bir diğer sporcu Alperen Tezcan ise 8-9 Yaş Erkekler kategorisinde sergilediği mücadeleyle Türkiye dördüncülüğü elde etti. Yoğun katılımın olduğu ve Türkiye'nin en yetenekli genç okçularını bir araya getiren şampiyonada alınan bu dereceler, Meram Belediyespor'un geleneksel Türk okçuluğunda yürüttüğü altyapı çalışmalarının ve sporcu yetiştirme vizyonunun meyvelerini verdiğini bir kez daha ortaya koydu. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da dereceye giren sporcuları tebrik etti ve başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu