Konyaspor’un Hull City karşısında ilk 11’i belli oldu
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Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'nın Kidričevo kentindeki Aluminij Sports Park'ta oynanacak mücadele saat 18.30'da (TSİ) başlayacak. Karşılaşma TV 8.5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
İLK 11 AÇIKLANDI
Teknik Direktör İlhan Palut, Hull City karşısında sahaya çıkacak ilk 11'i belirledi.
Yeşil-beyazlı ekip mücadeleye şu kadroyla başlayacak:
Yedek kulübesinde ise Egemen, Ahmet, Ahmet Kusay, Emir, Berke, Da Mata, Tunahan ve Eren Cemali yer alacak.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Konyaspor, Hull City karşılaşmasında hem takımın son durumunu görmek hem de oyuncuların performansını değerlendirmek istiyor. Teknik Direktör İlhan Palut'un mücadelede farklı oyunculara da süre vermesi bekleniyor.
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