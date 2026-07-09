Konyaspor’un yeni sezonda ilk rakibi belli oldu

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu öncesi gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası Konyaspor'un açılış haftasındaki rakibi netleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde yapılan kura çekiminde Anadolu Kartalı'nın ilk hafta karşılaşacağı takım Çaykur Rizespor oldu.
Konyaspor, yeni sezonun ilk mücadelesinde sahaya kendi taraftarı önünde çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
HEDEF SEZONA MORALLİ BİR BAŞLANGIÇ
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, lig maratonuna iyi bir başlangıç yapmak için çalışmalarına devam ediyor.
Slovenya kampında hazırlıklarını sürdürecek olan yeşil-beyazlılar, sezonun ilk maçında galibiyet alarak hem taraftarına umut vermek hem de lige 3 puanla başlamak istiyor.
Konyaspor'un 2026/2027 sezonu fikstürü
1.Hafta : Rizespor (İ)
2.Hafta: Fenerbahçe (D)
3. Hafta: Kocaelispor (İ)
4. Hafta : Erzurumspor (D)
5. Hafta: Trabzonspor (İ)
6. Hafta: Kasımpaşa (D)
7. Hafta: Başakşehir (İ)
8. Hafta: AMED (D)
9. Hafta: Gençlerbirliği (İ)
10. Hafta : Galatasaray (İ)
11. Hafta: Samsunspor (D)
12. Hafta: Beşiktaş (İ)
13. Hafta: Alanyaspor (D)
14. Hafta: Gaziantep Fk (İ)
15. Hafta: Göztepe (D)
16. Hafta: Eyüpspor (İ)
17. Hafta: Çorum FK (D)