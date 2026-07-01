Konyalı boksör Türkiye şampiyonu oldu

Konyalı genç boksör Abdullah Karatepe, Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal U-15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de yapıldı. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 65 ilden 897 sporcu katıldı.

Şampiyonada 42 kg'da ringe çıkan Konya Sinan Gümüştekin Spor Kulübü sporcusu Abdullah Karatepe, tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalya kazandı. Abdullah Karatepe bu derecesiyle Avrupa Şampiyonasında Milli Takım forması giymeye de hak kazandı. Şampiyonada 52 kg'da ringe çıkan Ertuğrul Esirgenler ise bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

‘KONYA BOKSU İÇİN UMUT VEREN ÖNEMLİ BİR BAŞARI'

Kayseri'deki şampiyonanın hayli zorlu geçtiğine işaret eden Sinan Gümüştekin Spor Kulübü, antrenörü Mücahit Taştekin alınan derecelerin Konya boksu adına, umut veren başarılar olduğunu söyledi. Taştekin, "Şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Kulüp olarak 3 boksörümüzle katılım sağladığımız şampiyonada Konyalı hemşehrilerimizin destek ve duaları ile çok zorlu ve büyük kulüpler arasında iki boksörümüzle final ve yarı final oynama mutluluğuna eriştik ve 1 altın ve 1 bronz madalya kazandık. Bu madalyalar Konya'mızın boksta hasret kaldığı eski zirve yıllarına geri döndürmek adına çok önemli. Konya'mız ve Türk boksuna katkıda bulunmak için çıktığımız bu kutlu ve milli yolda başta çocuklarımızın değerli aileleri olmak üzere, kulüp başkanımız Sinan Gümüştekin, yöneticimiz M. Ali Gümüştekin ve boksörlerimize malzeme desteğinde bulunan değerli iş adamı M. Arif Manas'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye şampiyonu olan Abdullah Karatepe evladımız, Avrupa şampiyonasında Konya'mızı onurlandıracaktır” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi