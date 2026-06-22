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Ay-yıldızlı ekip ABD randevusuna hazırlanıyor

Ay-yıldızlı ekip ABD randevusuna hazırlanıyor
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Arizona'da bulunan Athletic Grounds'taki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. Top kapma ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise ABD karşılaşmasının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Montella, idman öncesinde Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci ile bir süre saha kenarında sohbet etti.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Futbol Takımı, 23 Haziran TSİ 05.15'teki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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