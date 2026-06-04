PFDK’dan Konyaspor’a 4 milyonluk ceza! Detaylar açıklandı

​Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 2025-26 sezonunda Konyaspor’a tam 4 milyon 383 bin 700 TL para cezası kesti! Peki, Anadolu Kartalı bu cezaları hangi maddelerden aldı? İşte detaylar…

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), kulüplere verdiği total cezalar belli oldu. Konyaspor, sezon boyunca yediği 4 milyon 383 bin 700 TL para cezasıyla zirvede yer alan ekiplerden oldu. Peki, Konyaspor bu cezayı hangi maddelerden yedi? İşte detaylar…

KONYASPOR'A 4,3 MİLYONLUK CEZA

Konyaspor'un 2025-26 sezonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı cezaların bilançosu merak konusu oldu. Anadolu Kartalı sezon boyunca; taraftar olayları, çirkin ve kötü tezahürat, talimatlara aykırı davranışlar ve çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle toplam 4 milyon 383 bin 700 TL para cezası ödedi.

ZİRVE SAHA OLAYLARINDA

Konyaspor, geride kalan sezon en çok cezayı saha olaylarından dolayı yedi. Sezon boyunca bu maddeden kulübe kesilen para cezalarının toplamı 3 milyon 300 bin TL'ye ulaştı. Böylece ödenen toplam para cezasının yaklaşık 4'te 3'ü saha olaylarından kaynaklandı.

AĞIR CEZA TRABZONSPOR MAÇINDA

Konyaspor'un sezon boyunca aldığı en yüksek para cezası, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ardından geldi. Taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle kulübe 880 bin TL para cezası verildi. Aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ayrıca 20 bin TL para cezası uygulanırken, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 54 bin TL ceza kesildi. Teknik sorumlu İlhan Palut da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve akredite edilmediği hakem soyunma odasında bulunması nedeniyle toplam 120 bin TL para cezası aldı.

İSİMLER DE CEZA ALDI

Konyaspor Kulübü kadar yönetici ve idareciler de ceza aldı. Sezonun ilk haftasında deplasmanda oynanan Eyüpspor maçında başkan Ömer Atiker ile yöneticiler Celalettin Hakan Katırcı, Okay Tınkır ve Ali Kaya, akredite edilmedikleri yeşil zeminde bulundukları gerekçesiyle ayrı ayrı 40 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kulüp görevlisi Hüseyin Bilgin de Kocaelispor deplasmanında rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 40 bin TL para cezası ve bir maç soyunma odası ile yedek kulübesine giriş yasağı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi