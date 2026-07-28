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Konya’da güncel hububat fiyatları! Buğday, arpa ve mısırda son durum

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Konya’da güncel hububat fiyatları! Buğday, arpa ve mısırda son durum

Konya Ticaret Borsası, 28 Temmuz 2026 tarihli Elektronik Satış Salonu İşlem Piyasası fiyat bültenini yayımladı. Açıklanan verilere göre makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa, mısır, tritikale ve yulaf fiyatları belli olurken, günün en fazla işlem gören ürünü kırmızı sert ekmeklik buğday oldu.

MAKARNALIK BUĞDAYDA ORTALAMA FİYAT 15 TL'Yİ AŞTI

Bültene göre makarnalık buğday 13,0040 TL ile 16,0010 TL arasında işlem görürken, ortalama fiyat 15,0147 TL olarak kaydedildi. Üründe toplam 1.539 tonluk işlem hacmine ulaşıldı.

EN FAZLA İŞLEM KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYDA GERÇEKLEŞTİ

Kırmızı sert ekmeklik buğday, 13,9090 TL ile 17,2110 TL arasında alıcı buldu. Ortalama fiyat 15,3747 TL olurken, 1.982 tonluk işlem hacmiyle günün en fazla işlem gören ürünü oldu.

Beyaz sert ekmeklik buğdayın ortalama fiyatı 16,1161 TL olarak gerçekleşirken, 660 ton işlem yapıldı. Kırmızı diğer ekmeklik buğday ortalama 14,3173 TL, beyaz diğer ekmeklik buğday ise ortalama 14,5147 TL seviyesinde işlem gördü.

ARPA, MISIR, TRİTİKALE VE YULAF FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Diğer ürünlerde ise arpa ortalama 12,0998 TL, mısır (18 ve altı) ortalama 13,8614 TL, tritikale 13,4000 TL ve yulaf ise 16,1380 TL ortalama fiyatla işlem gördü.

Tritikale 13,4000 TL ve yulaf ise 16,1380 TL ortalama fiyatla işlem gördü.

Kaynak: Haber Merkezi

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