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KONYA Haberleri

Konya’da ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturuyor

Konya’da ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturuyor
Konya’nın Karapınar ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte tarlalarda açan ayçiçekleri, sarı rengiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Karapınar-Konya kara yolu boyunca sıralanan ayçiçeği tarlaları dikkat çekiyor. Sarıya bürünen geniş tarım arazileri, seyirlik manzaralar oluşturuyor.

Her yıl yaz aylarında ilgi odağı haline gelen Karapınar'daki ayçiçeği tarlaları hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olurken, özellikle gün batımında eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor.

 

Kaynak: İHA

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