Konya’da milli sporcu Tahir Efe Şahin bronz madalya kazandı

Karatay Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı milli sporcusu Tahir Efe Şahin, 25-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kazakistan’ın Aktöbe şehrinde düzenlenen ITTF World Para Future Aktobe 2026 turnuvasında ay-yıldızlı formayla ülkemizi başarıyla temsil etti.

Uluslararası arenada önemli sporcuların katıldığı organizasyonda Tek Erkekler Class 7 kategorisinde Ay-Yıldızlı formayla mücadele eden Tahir Efe Şahin, sergilediği başarılı performansla bronz madalyanın sahibi oldu.

Hem Türkiye'yi hem de Karatay Belediyespor Kulübü'nü gururlandıran milli sporcu, elde ettiği bu önemli dereceyle önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.

Uluslararası düzeyde elde ettiği bu dereceyle Türk masa tenisinin gelişimine önemli bir katkı sağlayan Tahir Efe Şahin, disiplinli çalışmanın, azmin ve güçlü altyapının önemli bir göstergesi olurken, Karatay Belediyespor'un uluslararası organizasyonlardaki istikrarlı yükselişini de bir kez daha ortaya koydu.

KILCA: MİLLİ SPORCUMUZ TAHİR EFE ŞAHİN İLE GURUR DUYUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karataylı milli sporcu Tahir Efe Şahin'in uluslararası arenada elde ettiği başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karataylı sporcuyu tebrik etti.

Tahir Efe Şahin'in elde ettiği başarının genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olacağını vurgulayan Kılca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karatay Belediyespor Kulübümüzün sporcuları, disiplinli çalışmaları ve azimleriyle ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil ediyor. Tahir Efe Şahin'in Kazakistan'da kazandığı bronz madalya, spora verdiğimiz desteğin ve uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmaların önemli bir sonucudur. Bizler sadece bugünün değil, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için çalışıyoruz. Karatay'da çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönelmesi, yeteneklerini geliştirmesi, ulusal ve uluslararası başarılar elde etmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sporcularımızın kazandığı her madalya, yapılan yatırımların ve verilen emeklerin en güzel karşılığıdır. Bu başarıda emeği geçen sporcumuzu ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu