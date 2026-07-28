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KONYA Haberleri

Beyşehir’de su ürünleri denetimleri sıklaştırıldı! Balık boyu ve belgeler kontrol edildi

Cumali Özer
Muhabir
Beyşehir’de su ürünleri denetimleri sıklaştırıldı! Balık boyu ve belgeler kontrol edildi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ve perakende balık satış noktalarında kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde, avlanan balıkların yasal boy sınırlarına uygun olup olmadığı incelenirken, balıkçıların ruhsat ve diğer gerekli belgeleri de kontrol edildi. Ekipler ayrıca, su ürünleri mevzuatı kapsamında balıkçılara bilgilendirme yaparak sürdürülebilir avcılık konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, iç sularda avlanabilen bazı türler için belirlenen asgari avlanabilir boy sınırlarını da hatırlattı. Buna göre sazan balığında 40 santimetre, sudak balığında 26 santimetre, kadife sazanında 26 santimetre ve tatlı su kefalinde 20 santimetrenin altındaki balıkların avlanması yasak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için av yasağı ve boy sınırlamalarına uyulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, sektörün tüm paydaşlarına bereketli ve kurallara uygun bir av sezonu temennisinde bulundu.

(Cumali Özer)

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