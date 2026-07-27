Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişi Konya’da toprağa verildi

Konya yolunda meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi Konya'da toprağa verildi.
Uçurum mezarları oldu
Kaza, Manavgat ilçesi Taşağıl-Derebucak yolu Beydiğin Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi.
Erol Arslan (48) idaresindeki 42 AKL 36 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, sürücü Erol Arslan, yolcular Ayla Arslan (46), İlayda A. (15), Ebrar A. (12) ve 4 yaşındaki Metehan U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Abdurrahman Uğurlu (28) ve hamile olduğu öğrenilen Hatice Uğurlu (23) ise hastaneye sevk edildi.
Toprağa verildiler
Antalya-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Erol Arslan, Ayla Arslan, İlayda A., Ebrar A. ve Metehan U. için öğle namazının ardından mezarlıkta cenaze namazı kılındı.
Kılınan cenaze namazının ardından 5 kişi, gözyaşları arasında Aliyenler Mezarlığı'nda son yolculuklarına uğurlanarak toprağa verildi.
(Cumali Özer)