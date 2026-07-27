Konya’da 2 bin yıllık Antik Kent görenleri büyülüyor!
Konya şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kilistra Antik Kenti, sığınakları, kiliseleri, şapelleri ve antik yollarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
Meram ilçesi Gökyurt Mahallesi'nde bulunan Kilistra Antik Kenti, Kapadokya'daki Peri Bacaları'nı anımsatıyor. Peri Bacaları gibi Kilistra Antik Kenti'de lav yığılmalarıyla meydana gelen volkanik arazi üzerine kurulu.
Tarihi Roma dönemine dayanıyor
Helenistik ve Roma dönemi eserlerinin yer aldığı Kilistra Antik Kenti, tarihi mirası ve coğrafi güzellikleriyle ilgi görüyor. Orta Çağ Hristiyanlığının izlerini taşıyan Kilistra Antik Kenti, kayalara yapılmış oyma kilise, şapelleri, sarnıç ve su kanallarıyla günümüze kadar ulaştı.
Araştırmalara 1998 yılında başladı
Fotoğraf tutkunları ve tarih severlerin uğrak noktası olan Kilistra Antik Kenti'nde , bilimsel kazı ve yüzey araştırmaları 1998 yılında başladı. Yapılan temizlik, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından Kilistra Antik Kneti, zamanla inanç ve kültür turizmi rotalarına dâhil edildi.
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