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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ZAHİDE TEKSÖĞÜT
 

ORTAKÖY
20-02-1944

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

KEMAL TUTCA
 

BULUMYA
30-01-1948

HOCACİHAN MEZARLIĞI

METEHAN UĞURLU
 

KARATAY
09-07-2022

ALİYENLER MEZARLIĞI

AYLA ARSLAN
 

KONYA
07-02-1980

ALİYENLER MEZARLIĞI

İLAYDA ARSLAN
 

MERAM
30-01-2011

ALİYENLER MEZARLIĞI

EBRAR ARSLAN
 

SELÇUKLU
29-07-2014

ALİYENLER MEZARLIĞI

EROL ARSLAN
 

KONYA
05-07-1978

ALİYENLER MEZARLIĞI

EMİNE ÖZDEN
 

KUYULUSEBİL
10-09-1927

MUSALLA MEZARLIĞI

HALİL İBRAHİM YÜKSEL
 

HADİM
06-09-1948

ELMACI MEZARLIĞI

DÖNÜŞ YURDCU
 

DELİCE
06-10-1943

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

AYŞE AVCI
 

HADİM
07-08-1980

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

YAŞAR ENLİ
 

AKSARAY
01-07-1978

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE ERDEM
 

KALINAĞIL
10-01-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SADETTİN KOÇER
 

YOZGAT
19-03-1933

KARAASLAN MEZARLIĞI

ABDULKADİR ÖCALIR
 

ÇUMRA
01-01-1972

KARAASLAN MEZARLIĞI

 

Kaynak: Haber Merkezi

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