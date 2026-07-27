Dışişleri Bakanı Fidan Tom Barrack’ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, başkentte Barrack ile bir araya geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, başkentte Barrack ile bir araya geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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