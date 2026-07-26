Otomobil evin önünde oturanların arasına daldı: 1 ölü, 5 yaralı
Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobil, evin önünde oturanların arasına daldıktan sonra tarlaya uçtu. Feci kazada 1 kadın hayatını kaybederken, 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Şahinbey ilçesi kırsal Sarıt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. (19) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin önünde oturan 5 kişinin arasına daldıktan sonra tarlaya uçtu.
Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin çarptığı Ayşe Işıklar'ın (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan A.I. (5) ve A.I. (11) ile hafif yaralanan N.A.I. (4), A.I. (3) ve sürücü A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2 çocuğun durumunun kritik olduğu belirtildi.
Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaralı sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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