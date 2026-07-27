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Bakan Gürlek: 3 büyük operasyonda 112 şüpheli yakalandı

Bakan Gürlek: 3 büyük operasyonda 112 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek; İstanbul’da “Ahbaplar Suç Örgütü“, Erzurum’da Gülistan Doku soruşturması ve Mersin’de yasa dışı bahis ağlarına yönelik gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak; bağış istismarı, faili meçhul olayların aydınlatılması ve yasa dışı bahis ağlarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, üç ilin Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı.

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında 4. dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasına ilişkin bilgi veren Gürlek, operasyonun 4'üncü dalgasında 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti. Bakan Gürlek, soruşturmanın kapsamına dair şu bilgileri verdi;

Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kayıp Gülistan Doku soruşturması kapsamında da önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonun gerekçesine değinen Bakan Gürlek, "Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Mersin'de 20 milyar liralık yasa dışı bahis hacmi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonlara da değinen Gürlek, 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Yapılan incelemelerde şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği bilgisini paylaştı.

"Hukukun gücünü tavizsiz ortaya koyacağız"

Operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür eden Bakan Akın Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı;

Devletimiz; vatandaşlarımızın bağışlarının hesabını sormakta, faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle, milletimizin huzurunu hedef alan suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi

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