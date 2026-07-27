GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,326 TL
EURO
53,882 TL
STERLİN
63,199 TL
GRAM
6.205 TL
ÇEYREK
10.197 TL
YARIM
20.300 TL
CUMHURİYET
40.290 TL
GÜNCEL Haberleri

Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı! Döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı! Döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen kadının, çöp konteynerinin yanına bıraktığı valiz ve çantası, belediye ekiplerince çöp sanılarak kamyona yüklendi. İçerisinde altın bulunan çanta, polis ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu çöpler arasında bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Sevda S., valizi ile çantasını evinin önüne bıraktı. Ameliyatlı olduğu öğrenilen kadın, evden bir eşya almak için kısa süreliğine çanta ve valizin yanından ayrıldı. Bu sırada bölgeden geçen Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne ait çöp toplama ekibi, konteynerin yakınında bulunan valiz ve çantayı çöp zannederek kamyona yükledi. Kısa süre sonra dışarı çıkan Sevda S., eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Mahallede yaptığı araştırmada herhangi bir sonuç alamayan kadın, çantasının çöp toplama ekibi tarafından alındığını öğrendi.

Çantanın içerisinde altın, ev anahtarı ve kişisel eşyalarının bulunduğunu belirten Sevda S., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçti. Çöp kamyonu uygun bir alana çekilerek boşaltıldı. Polis ve belediye ekipleri altınların bulunduğu çantayı çöplerin arasından çıkardı.

Altınlarına kavuşan Sevda S., polis ve belediye ekiplerine teşekkür ederek yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı. Ameliyatlıydım, taşıyamadığım için valizi ve çantayı kapının yanına bıraktım. Evden bir şey almak için yukarı çıktım. Döndüğümde eşyalarım yoktu. Mahallede herkese sordum, kimse görmemişti. Çantanın içinde altınlarımın yanı sıra ev anahtarım ve kişisel eşyalarım vardı. Allah devletimizden, polisimizden ve belediyemizden razı olsun. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir olay yaşayacağım."

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER