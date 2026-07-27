Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı! Döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen kadının, çöp konteynerinin yanına bıraktığı valiz ve çantası, belediye ekiplerince çöp sanılarak kamyona yüklendi. İçerisinde altın bulunan çanta, polis ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu çöpler arasında bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Sevda S., valizi ile çantasını evinin önüne bıraktı. Ameliyatlı olduğu öğrenilen kadın, evden bir eşya almak için kısa süreliğine çanta ve valizin yanından ayrıldı. Bu sırada bölgeden geçen Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne ait çöp toplama ekibi, konteynerin yakınında bulunan valiz ve çantayı çöp zannederek kamyona yükledi. Kısa süre sonra dışarı çıkan Sevda S., eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Mahallede yaptığı araştırmada herhangi bir sonuç alamayan kadın, çantasının çöp toplama ekibi tarafından alındığını öğrendi.

Çantanın içerisinde altın, ev anahtarı ve kişisel eşyalarının bulunduğunu belirten Sevda S., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçti. Çöp kamyonu uygun bir alana çekilerek boşaltıldı. Polis ve belediye ekipleri altınların bulunduğu çantayı çöplerin arasından çıkardı.

Altınlarına kavuşan Sevda S., polis ve belediye ekiplerine teşekkür ederek yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı. Ameliyatlıydım, taşıyamadığım için valizi ve çantayı kapının yanına bıraktım. Evden bir şey almak için yukarı çıktım. Döndüğümde eşyalarım yoktu. Mahallede herkese sordum, kimse görmemişti. Çantanın içinde altınlarımın yanı sıra ev anahtarım ve kişisel eşyalarım vardı. Allah devletimizden, polisimizden ve belediyemizden razı olsun. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir olay yaşayacağım."

Kaynak: İHA