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EKONOMİ Haberleri

Altın haftaya nasıl başladı? Güncel altın fiyatları

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Altın haftaya nasıl başladı? Güncel altın fiyatları
Altın, haftaya yükselişle başladı.

ABD ve İran'ın hafta sonu karşılıklı saldırılarını durdurmasının ve diplomasiyi yeniden canlandırma çabalarının ardından, altın fiyatları yükselişe geçti.

Altın, ons başına 4 bin 100 dolara doğru yüzde 1 artış göstererek dokuz aylık en düşük seviyelerinden uzaklaştı. 

Ons altın güne 4 bin 88 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 83 dolar, en yüksek de 4 bin 116 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 90 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 6249.49

ÇEYREK ALTIN: 10.202

YARIM ALTIN: 20.416

TAM ALTIN: 40.638

CUMHURİYET ALTINI: 41.649

JEOPOLİTİK GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

ABD ile İran arasında tansiyonun geçici olarak düşmesi, piyasadaki risk algısını sınırladı. Ancak bölgedeki gelişmelerin yeniden değişmesi halinde altın fiyatlarının etkileneceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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